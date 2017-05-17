CNBC: нападки на Трампа напоминают попытку госпереворота в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Спекуляции в американских СМИ относительно того, что президент Дональд Трамп в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым якобы разгласил секретную информацию, заставляют предположить, что в США предпринимается попытка государственного переворота. Такое мнение высказал во вторник политобозреватель телекомпании CNBC Джейк Новак, комментируя утверждения о том, что на прошлой неделе американский лидер передал главе МИД РФ на встрече в Белом доме секретные сведения по вопросам борьбы с терроризмом.

"Это действительно информационная бомба", - отметил Новак. Однако, подчеркнул он, "речь не идет о том, что президент Трамп совершил какое-то преступление". "Новость, которая должна вызывать настоящую обеспокоенность, заключается в том, что против законно избранного президента Соединенных Штатов, похоже, предпринимается попытка политического переворота", - считает обозреватель CNBC.

Он отметил, что нынешний скандал возник после того, как "кто-то на самом высоком уровне в правительстве допустил утечку информации о дискуссиях, которые состоялись у Трампа с российскими представителями". "Это - потенциально очень серьезное преступление, и это происходит уже не впервые", - напомнил Новак. Политобозреватель не исключил, что утечки информации были допущены американскими спецслужбами в отместку за то, что ранее Трамп критиковал их работу.

С утверждениями о том, что Трамп мог сообщить Лаврову совершенно секретную информацию о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), первой выступила в понедельник газета The Washington Post (WP).

Комментируя публикацию, Трамп заявил, что как глава государства имел полное право поделиться такими сведениями с российским министром, и это должно помочь совместной борьбе с терроризмом. Телекомпания ABC сообщила во вторник, что информация касалась планов экстремистов взорвать пассажирский самолет.