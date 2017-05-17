СМИ: два испанских самолета сопроводили истребитель РФ рядом с Эстонией

МАДРИД, 17 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Два испанских самолета F-18 были подняты для сопровождения российского истребителя, который летел над международными водами недалеко от побережья Эстонии. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, испанские F-18 участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Отмечается, что после того, как был замечен самолет, вылетевший из Калининграда, было принято решение поднять два истребителя Испании, которые находились на авиабазе Эмари в Эстонии.

Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. С 2004 года его обеспечивают их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они (в составе четырех истребителей) базировались в Зокняе. С апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари.

В конце апреля текущего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что деятельность "полицейской" авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью "так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря". "Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов", - добавил он.