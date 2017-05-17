Посол Финляндии в РФ: страна пока не планирует вступать в НАТО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Финляндия не планирует вступать в НАТО, заявил журналистам посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург.
"Наша политика такая, что у нас партнерские отношения с НАТО, но Финляндия не является членом этого альянса, - сказал Хаутала. - Мы, конечно, считаем, что, как у суверенного государства, у нас есть право самим определить внешнюю политику, но у нас нет во внешней политике планов вступить в НАТО", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, придерживается ли Финляндия политики невступления в НАТО.