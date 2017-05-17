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Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине

Международная панорама
17 мая, 11:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

В международной правозащитной организации подчеркивают, что подобные запреты нельзя вводить без изменения законодательства

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© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и компаний Mail.ru и "Яндекс". С таким призывом к Киеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

"Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет," - заявила эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер. Этим указом Порошенко, по ее словам, нанес "страшный удар по свободе слова на Украине".

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"Это еще один пример легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться обосновать этот шаг, однако это циничное, политически выгодное нападение на право на информацию затрагивает миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь", - считает представитель правозащитной организации.

При этом, ссылаясь на мнение директора Института массовой информации Оксаны Романюк, она подчеркивает, что подобные запреты нельзя вводить без изменения законодательства, так как только суд может обязать интернет-провайдера принять меры против сайтов.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

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