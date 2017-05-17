Трамп: США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. США "твердо поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ" республики. Об этом говорится в послании главы американской администрации Дональда Трампа президенту Грузии Георгию Маргвелашвили в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Его текст обнародован в Тбилиси президентской пресс-службой.
Как отмечается в послании, Соединенные Штаты "поддерживают право Грузии самой определять свое будущее". "Мы разделяем общие ценности и неизменно стоим на их защите в борьбе против международного терроризма и региональной нестабильности", - указал Трамп, выразив надежду на "развитие сотрудничества с президентом и правительством Грузии во имя благополучия наших стран".
Вашингтон и Тбилиси установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.