Президент Македонии посетит Россию с рабочим визитом 22-24 мая

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Македонии Гёрге Иванов посетит с рабочим визитом Россию 22-24 мая. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.
"Визит запланирован, никаких изменений нет", - подтвердил собеседник агентства.
В частности, ожидается церемония вручения президенту премии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, учрежденной Фондом единства православных народов.