Президент Македонии посетит Россию с рабочим визитом 22-24 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Македонии Гёрге Иванов посетит с рабочим визитом Россию 22-24 мая. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Визит запланирован, никаких изменений нет", - подтвердил собеседник агентства.

В частности, ожидается церемония вручения президенту премии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, учрежденной Фондом единства православных народов.