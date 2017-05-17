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Президент Македонии посетит Россию с рабочим визитом 22-24 мая

Международная панорама
17 мая, 12:20 дата обновления: 17 мая, 12:46 UTC+3

В частности, ожидается церемония вручения Гёрге Иванову премии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Македонии Гёрге Иванов посетит с рабочим визитом Россию 22-24 мая. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Визит запланирован, никаких изменений нет", - подтвердил собеседник агентства.

В частности, ожидается церемония вручения президенту премии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, учрежденной Фондом единства православных народов.

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