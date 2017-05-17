Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр госбезопасности ЮАР: иностранные агенты готовят смену режима в стране

Международная панорама
17 мая, 13:15 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

По словам министра, для этих целей используются СМИ, неправительственные организации и иностранные компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Министр государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо заявил в парламенте, что "агенты иностранных правительств" действуют в стране с целью смены режима.

"Некоторые правительства используют скрытую тактику ради своих узких национальных интересов с целью дестабилизировать другие страны, такие как Ливия, Бразилия и Сирия. В прошлом году они продолжили свои усилия в сотрудничестве с негативными внутренними силами, чтобы подорвать наши демократические и конституционные завоевания", - сказал он.

По словам министра, для этих целей используются СМИ, неправительственные организации и иностранные компании. Агенты финансируют оппозиционную деятельность, проникают в ключевые министерства и религиозные организации с целью вербовки их сотрудников, а также используют в своих целях известных людей. Махлобо призвал добиться баланса между свободой мнения и вопросами безопасности в социальных сетях.

Он не стал уточнять, привели ли действия иностранных агентов к участившимся требованиям оппозиции и СМИ об отставке президента Джейкоба Зумы. "Это происходит, но я не буду раскрывать (занимающихся этим - прим. ТАСС) игроков. Мы мониторим все", - сказал министр.

В прошлом году генеральный секретарь правящего в ЮАР Африканского национального конгресса Гведе Манташе публично обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране. Занимавший в то время должность посла США в ЮАР Патрик Гаспард опроверг эти обвинения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама