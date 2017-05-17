Министр госбезопасности ЮАР: иностранные агенты готовят смену режима в стране

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ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Министр государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо заявил в парламенте, что "агенты иностранных правительств" действуют в стране с целью смены режима.
"Некоторые правительства используют скрытую тактику ради своих узких национальных интересов с целью дестабилизировать другие страны, такие как Ливия, Бразилия и Сирия. В прошлом году они продолжили свои усилия в сотрудничестве с негативными внутренними силами, чтобы подорвать наши демократические и конституционные завоевания", - сказал он.
По словам министра, для этих целей используются СМИ, неправительственные организации и иностранные компании. Агенты финансируют оппозиционную деятельность, проникают в ключевые министерства и религиозные организации с целью вербовки их сотрудников, а также используют в своих целях известных людей. Махлобо призвал добиться баланса между свободой мнения и вопросами безопасности в социальных сетях.
Он не стал уточнять, привели ли действия иностранных агентов к участившимся требованиям оппозиции и СМИ об отставке президента Джейкоба Зумы. "Это происходит, но я не буду раскрывать (занимающихся этим - прим. ТАСС) игроков. Мы мониторим все", - сказал министр.
В прошлом году генеральный секретарь правящего в ЮАР Африканского национального конгресса Гведе Манташе публично обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране. Занимавший в то время должность посла США в ЮАР Патрик Гаспард опроверг эти обвинения.