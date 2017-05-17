ЕС выделил €10 млн на образование в подконтрольных боевикам районах Сирии

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Евросоюз выделил €10 млн на образовательные проекты в подконтрольных силам вооруженной оппозиции районах Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"В рамках своего Инструмента содействия миру и стабильности ЕС предоставит €10 млн на поддержку директоратов по образованию в зонах, удерживаемых оппозицией в Сирии", - говорится в заявлении ЕК.

Эти средства должны быть направлены на "поддержку доступа населения к базовому образованию и содействие учителям и их семьям в провинциях Идлиб, Дераа и Алеппо". Кроме того, ЕС намерен помогать "оказанию психосоциальной помощи учителям и ученикам, чтобы помочь им правиться с психологическими травмами".

ЕК также подчеркнула, что выделение этих €10 млн свидетельствует о продолжении последовательной поддержки со стороны ЕС сирийского населения с первых дней кризиса.