ЕС выделил €10 млн на образование в подконтрольных боевикам районах Сирии

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Евросоюз выделил €10 млн на образовательные проекты в подконтрольных силам вооруженной оппозиции районах Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии (ЕК).
"В рамках своего Инструмента содействия миру и стабильности ЕС предоставит €10 млн на поддержку директоратов по образованию в зонах, удерживаемых оппозицией в Сирии", - говорится в заявлении ЕК.
Эти средства должны быть направлены на "поддержку доступа населения к базовому образованию и содействие учителям и их семьям в провинциях Идлиб, Дераа и Алеппо". Кроме того, ЕС намерен помогать "оказанию психосоциальной помощи учителям и ученикам, чтобы помочь им правиться с психологическими травмами".
ЕК также подчеркнула, что выделение этих €10 млн свидетельствует о продолжении последовательной поддержки со стороны ЕС сирийского населения с первых дней кризиса.