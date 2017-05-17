СМИ: в центре Афин полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

АФИНЫ, 17 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на центральной площади греческой столицы. Об этом сообщило Athens News Agency.

Группа молодых людей, находящихся среди бастующих на площади Синтагма напротив здания парламента Греции, забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка. О своем участии в ней объявили два крупнейших профсоюзных объединения страны - Высший совет профсоюза госслужащих и Всеобщая конфедерация труда Греции.

В 11:45 по местному времени (совпадает с московским) колонна профсоюза Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ) достигла центральной площади Афин Синтагма, на которой находится здание национального парламента. "Вперед на народное восстание против новых грабежей и обмана правительства- капитала-ЕС", - написано на баннере, который протестующие несли во главе колонны.

Весь муниципальный транспорт в стране курсирует по усеченному графику, у причалов остались многие циркулирующие между островами и материковой частью паромы, на несколько часов свою работу прервут авиадиспетчеры.

Новый законопроект, внесенный в парламент Греции, предусматривает ряд мер жесткой экономии, в том числе новые сокращения зарплат и пенсий с 2019 года, уменьшение социальных пособий, повышение налогов. Проект закона также предусматривает возможность коллективных увольнений служащих.