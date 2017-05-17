СМИ: информатор WikiLeaks Мэннинг освобожден из тюрьмы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Американский военнослужащий Брэдли (Челси) Мэннинг, осужденный за передачу секретных данных организации WikiLeaks, досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на официального представителя армии США.

Мэннинг покинул военную тюрьму Форт-Ливенуорт (штат Канзас), где отбывал наказание.

Аналитик военной разведки Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке.

В то время это считалось самой крупной утечкой секретной информации в истории США. Позже этот "рекорд" был побит Эдвардом Сноуденом, рассекретившим более 1,7 млн материалов Агентства национальной безопасности США. После ареста Мэннинг заявлял, что хотел привлечь внимание общественности к "нечестной внешней политике" Вашингтона и неправомерным действиям американских войск, по вине которых гибли мирные иракские жители.

В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обама объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks.

В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.