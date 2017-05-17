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Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возраст

Международная панорама
17 мая, 14:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

Пойти на такие меры ранее потребовал МВФ

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© Станислав Красильников

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет, если будут к этому моменту иметь 25 лет трудового стажа, остальным придется "дорабатывать" вплоть до 65 лет.

Об этом, представляя в кабмине законопроект пенсионной реформы, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Наша задача была избежать повышения пенсионного возраста. Он останется на уровне 60 лет для тех, у кого стаж 25 лет. Есть люди, у которых нет такого стажа. Они будут иметь возможность выйти на пенсию в 63 года, а если у них меньше 15 лет стажа, то они будут выходить в 65 лет", - сказал он.

При этом Гройсман не уточнил, будет ли возраст выхода на пенсию единым для мужчин и женщин, так как сейчас на Украине женщины могут уйти на пенсию в возрасте 55 лет, мужчины - 60.

Одной из главных проблем пенсионной системы Украины является дефицит Пенсионного фонда в размере около 140 млрд гривен ($5,4 млрд). В связи с этим Международный валютный фонд (МВФ) предлагал поднять пенсионный возврат до 63 лет. Однако украинское правительство всячески уверяло, что это "неправильный подход" и существующую проблему таким образом не решить. В этом месяце Гройсман в очередной раз заявлял, что пенсионный возраст повышаться не будет.

Пенсионная реформа - одно из требований МВФ для продолжения финансирования Украины. При этом руководство страны уверяет, что фонд не настаивает на повышении пенсионного возраста. Сейчас на Украине, по официальным данным, насчитывается около 12 млн пенсионеров.

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