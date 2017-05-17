СМИ: сирийские войска уничтожили 28 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

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БЕЙРУТ, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска и отряды ополченцев отразили нападение террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на город Дейр-эз-Зор (432 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, боевики атаковали позиции правительственных сил вокруг военного аэродрома, а также на окраинах Эль-Макабир и Хай-Муваззафин.
Террористы пытались использовать для прорыва заминированную бронемашину, но она была вовремя уничтожена военными. По информации агентства, бойцы сирийской армии и ополченцы убили 28 террористов, еще свыше 30 получили ранения.
Сирийские ВВС оказали поддержку защитникам города, нанеся удары по тыловым линиям противника у горы Эс-Сарда, в промышленной зоне Эль-Маамиль и селении Эль-Джафра.
Дейр-эз-Зор (около 200 тыс. жителей) остается на осадном положении более трех лет. Это единственный оплот правительственных сил на востоке Сирии, где сосредоточены нефтяные месторождения.