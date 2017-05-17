Эксперт: запрет "Одноклассников" настроит украинцев против власти

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Запрет использования соцсети "Одноклассники" на территории Украины настроит жителей этой страны против власти. Такое мнение высказал в среду директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов на пресс-конференции.

Украина ранее ввела санкции в отношении "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Теперь украинским интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа к ресурсам Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Подавляющее большинство людей в возрасте старше 40 лет на Украине - пользователи социальных сетей - это пользователи "Одноклассников", - сказал Давыдов. - Сейчас, если их лишат возможности общаться друг с другом, пользоваться соцсетью, там и так отношения к текущей власти не очень доброжелательны, после таких мер они будут еще менее доброжелательны".

Как сообщалось ранее, в Mail.ru Group заявили, что жители Украины смогут и дальше пользоваться попавшими под санкции соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системой Mail.ru. Сервисами Mail.ru Group, по данным компании, пользуются около 25 млн жителей Украины. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили уведомление пользователей в стране о возможности обхода блокировки этих ресурсов в стране.