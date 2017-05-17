В Страсбурге подписано решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС подписано в Страсбурге.

Документ в присутствии президента Украины Петра Порошенко подписали президент Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат.

Законодательный акт будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

Европейский парламент 6 апреля проголосовал за упрощение визового режим для граждан Украины, а Совет ЕС 11 мая одобрил это решение. Визовая либерализация предполагает отмену виз для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, в случае совершения ими краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны длительностью не более 90 дней. Данная мера распространяется на туристические или деловые поездки и не дает права на работу в ЕС. При этом на поездки в Ирландию и Великобританию данные нововведения не распространяются.

Возможность такого развития событий появилась после того, как Евросоюз дополнил свое визовое законодательство пунктом об условиях приостановки действия безвизового режима в случае массовых нарушений страной и ее гражданами условий этого режима, в частности в сфере нелегальной миграции, незаконной работы, права на которую отмена виз не предоставляет, и других.

В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит 5 евро. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания.