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В Страсбурге подписано решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС

Международная панорама
17 мая, 15:51 UTC+3

Документ в присутствии Петра Порошенко подписали президент Европарламента и премьер председательствующей в ЕС Мальты

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС подписано в Страсбурге.

Документ в присутствии президента Украины Петра Порошенко подписали президент Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат.

Законодательный акт будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

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Европейский парламент 6 апреля проголосовал за упрощение визового режим для граждан Украины, а Совет ЕС 11 мая одобрил это решение. Визовая либерализация предполагает отмену виз для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, в случае совершения ими краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны длительностью не более 90 дней. Данная мера распространяется на туристические или деловые поездки и не дает права на работу в ЕС. При этом на поездки в Ирландию и Великобританию данные нововведения не распространяются.
Возможность такого развития событий появилась после того, как Евросоюз дополнил свое визовое законодательство пунктом об условиях приостановки действия безвизового режима в случае массовых нарушений страной и ее гражданами условий этого режима, в частности в сфере нелегальной миграции, незаконной работы, права на которую отмена виз не предоставляет, и других.

В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит 5 евро. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания. 

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Персоны
Таяни, Антонио Мускат, Джозеф Порошенко, Петр Алексеевич
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