СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеров

МАДРИД, 17 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Специалисты обнаружили новый вирус Adylkuzz, который использует ту же уязвимость в Windows, что и WannaCry, для заражения компьютеров.

Об этом сообщила газета El Mundo со ссылкой на специалистов в сфере кибербезопасности.

По информации издания, обнаружить Adylkuzz гораздо сложнее. Целью вируса является кража виртуальной валюты. Предполагается, что от вредоносного программного обеспечения уже пострадали около 200 тыс. компьютеров.

В прошлую пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.