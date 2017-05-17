В ФРГ предъявлены обвинения четырем предполагаемым террористам

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения четырем гражданам Сирии в возрасте от 24 до 35 лет, которые подозреваются в том, что участвовали в боевых действиях на стороне террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) против регулярной сирийской армии. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в среду гособвинителем.
Фигурантам вменяется в вину убийство 38 человек в провинции Ракка, а также незаконном хранении оружия. Трое из них находятся в камере следственного изолятора с прошлого года, еще один был задержан в марте 2017 года. Как и когда они попали в Германию, не сообщается.
По состоянию на начало февраля германским правоохранительным органам были известны имена 570 исламистов, которые могут совершить теракт. При этом около половины из них, как предполагается, находятся в Германии. Кроме того, по всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тысячи подозреваемых по статьям, связанным с террористической деятельностью.