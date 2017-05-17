Меркель: отказ от свободы передвижения для граждан ЕС "будет иметь свою цену" для Лондона

БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Великобритания должна будет заплатить определенную цену, если в ходе переговоров по выходу страны из ЕС ограничит свободу передвижения для граждан сообщества. Об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если британское правительство скажет, что свобода передвижения больше не действует, то это будет иметь свою цену в отношениях с Великобританией, - сказала она. - Это не злоба, но нельзя извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан ЕС".

По ее словам, для Берлина неприемлемо, если Лондон решит установить ограничения на трудоустройство граждан ЕС в Великобритании. "Так не пойдет, - предупредила Меркель. - Тогда мы должны будем подумать, какие препятствия со стороны Евросоюза мы можем возвести, чтобы это компенсировать". Она напомнила, что в настоящее время в Великобритании постоянно проживает около 100 тыс. германских граждан.

В то же время канцлер ФРГ отметила, что ее правительство заинтересовано в сохранении нормальных отношений с Соединенным Королевством. "Мы также будем всегда думать и о тех 49%, которые выступили против Brexit", - заключила она.