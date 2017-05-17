Глава МИД ФРГ предложил новому французскому коллеге провести встречу в ближайшее время

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поздравил Жан-Ива Ле Дриана с назначением на должность министра Европы и иностранных дел Франции.
"Приглашаю его в скором времени провести переговоры", - приводятся слова Габриэля в сообщении, которое распространил МИД ФРГ.
"Теперь важно общими усилиями развивать Европу, проявлять общую инициативу и углубить германо-французское сотрудничество. Это является нашей общей целью, и я уверен, что мы сможем продолжить сотрудничать на выдающемся уровне ", - сказал немецкий министр.
Ле Дриан - один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. С 2012 по 2017 годы он занимал пост министра обороны Франции.
Германия и Франция активно сотрудничают, в том числе на уровне глав МИД, в рамках минского формата по урегулированию ситуации на Украине.