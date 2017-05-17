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Глава МИД ФРГ предложил новому французскому коллеге провести встречу в ближайшее время

Международная панорама
17 мая, 17:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Зигмар Габриэль отметил, что Европу необходимо развивать общими усилиями

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поздравил Жан-Ива Ле Дриана с назначением на должность министра Европы и иностранных дел Франции.

"Приглашаю его в скором времени провести переговоры", - приводятся слова Габриэля в сообщении, которое распространил МИД ФРГ.

"Теперь важно общими усилиями развивать Европу, проявлять общую инициативу и углубить германо-французское сотрудничество. Это является нашей общей целью, и я уверен, что мы сможем продолжить сотрудничать на выдающемся уровне ", - сказал немецкий министр.

Ле Дриан - один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. С 2012 по 2017 годы он занимал пост министра обороны Франции.

Германия и Франция активно сотрудничают, в том числе на уровне глав МИД, в рамках минского формата по урегулированию ситуации на Украине.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Габриэль, Зигмар
Страны
Франция Германия
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