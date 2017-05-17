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"Оппозиционный блок" требует отменить запрет георгиевской ленточки на Украине

Международная панорама
17 мая, 17:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

В соответствии с регламентом, решения Рады могут быть отменены до подписания их спикером парламента

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КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента от 16 мая о запрете на Украине георгиевской (гвардейской) ленточки. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"16 мая 2017 года во время рассмотрения проекта закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты депутат Нестор Шуфрич заявил, что у него есть замечания к данному проекту. Поскольку замечания к содержанию законопроекта были высказаны народным депутатом и содержались в заключении Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной рады, окончательное принятие законопроекта (в целом) противоречит регламенту Верховной рады", - говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с регламентом, решения Рады могут быть отменены до подписания их спикером парламента.

16 мая депутаты Верховной рады запретили использование георгиевской ленточки. Наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

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