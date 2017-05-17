Конгресс США изучит сообщения о вмешательстве в расследования ФБР по РФ

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США будет беспристрастно изучать информацию о возможном вмешательстве в проводимое ФБР расследование приписывамых России попыток повлиять на прошедшие президентские выборы, законодатели хотят собрать все факты. Об этом заявил на пресс-конференции спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан.
"(По этой теме - прим. ТАСС) было много сообщений в СМИ, они требуют пристального рассмотрения. <...> Нам нужны факты. Очевидно, что есть люди, которые хотят причинить вред президенту, но на нас лежит обязательство осуществлять надзор вне зависимости от того, какая партия контролирует Белый дом", - сказал он. По словам Райана, палата должна получить "всю информацию" до того, как делать выводы.
Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс попросил ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой бюро Джеймсом Коми. Чаффетс, в частности, указывает на статью газеты The New York Times о записке Коми, в которой говорится, что Трамп якобы просил руководителя правоохранительной структуры прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Комитет палаты по надзору и государственной реформе, как и положено, запросил эту записку, и я уверен, что мы узнаем у господина Коми, почему он ничего не предпринял тогда, когда это происходило. Так что вопросов без ответов пока еще много", - резюмировал Райан.