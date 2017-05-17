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DPA: полиция Берлина могла арестовать Аниса Амри за месяц до теракта

Международная панорама
17 мая, 19:41 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

По словам представителя сената Берлина, в полиции уже после теракта могли попытаться изменить дату одного из документов, который был составлен после первого задержания Амри

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германские службы безопасности имели возможность арестовать тунисца Аниса Амри за месяц до того, как он в декабре минувшего года совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине, но они не воспользовались ей. Как сообщило агентство DPA, в распоряжении следствия оказался ноябрьский протокол задержания исламиста по подозрению в торговле наркотиками, на основании которого можно было произвести арест и своевременно депортировать его.

Интернет-издание Spiegel Online со своей стороны приводит слова представителя сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля. Он сказал, что в ходе расследования были замечены несостыковки в нумерации протоколов. Вероятно, в правоохранительных органах пытались задним числом, то есть уже после теракта, изменить дату одного из документов, который был составлен после первого задержания Амри, пишет издание. "Понимаю, что эта новость вам не понравится", - сказал представитель столичной администрации.

Гайзель добавил, что инициировал проверку в отношении неустановленных лиц по подозрению в уклонении от исполнения наказания.

Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

Тунисец был зарегистрирован в качестве соискателя статуса беженца в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, на определенном этапе спецслужбы прослушивали его телефон, так как знали о его радикальных взглядах. Сообщалось, что у органов безопасности не было повода производить арест, слежка была прекращена. Впоследствии ему удалось скрыться от миграционных органах, на протяжении нескольких месяцев он жил в Берлине под разными именами.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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