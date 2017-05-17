Ассанж назвал грандиозной победой освобождение информатора WikiLeaks

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал грандиозной победой освобождение американского военнослужащего Брэдли (Челси) Мэннинг, осужденного за передачу секретных данных. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Челси Мэннинг теперь на свободе. Грандиозная победа, за которую боролись многие хорошие люди, включая и саму Челси. Жду не дождусь, чтобы встретиться с ней", - написал он.

Ассанж в январе этого года заявлял, что готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования Мэннинга. Последний после досрочного освобождения покинул военную тюрьму Форт-Ливенуорт (штат Канзас), где отбывал наказание. В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы.

В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обама объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Chelsea Manning now walks free. An epic victory for which many good people fought--including Chelsea herself. I can't wait to meet her. — Julian Assange (@JulianAssange) 17 мая 2017 г.