Ирландский премьер-министр покидает пост лидера правящей партии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни покидает пост лидера правящей в стране правоцентристской партии Fine Gael ("Объединенная Ирландия"). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter Кенни.

"В прошлом году я заявлял, что не буду возглавлять партию Fine Gael на следующих выборах. Сегодня я решил претворить в жизнь это решение. Поэтому я уйду в отставку с поста лидера Fine Gael, решение вступает в силу в полночь сегодня вечером, 17 мая", - говорится в заявлении.

pic.twitter.com/L5VO8E2CUt — Enda Kenny (@EndaKennyTD) 17 May 2017

Кенни отметил, что намерен выполнять обязанности лидера партии, пока не будет избран его преемник, отметив, что обратился к руководству партии с просьбой ускорить этот процесс и завершить его до 2 июня. "Я хочу заверить людей в том, что в течение всего этого процесса я продолжу выполнять свои обязанности в качестве премьер-министра страны", - добавил Кенни.

Как сообщает агентство Reuters, наиболее вероятными преемниками на посту главы Fine Gael являются нынешний министр жилищного строительства, планирования и местного самоуправления Саймон Коувени и министр социальной защиты Лео Варадкар.

Кенни возглавил партию 15 лет назад, в 2002 году. Смена лидера произошла после поражения партии на выборах (получила лишь 31 место в палате представителей, тогда как на выборах в 1997 г. - 54). Под его руководством в 2004 году партия одержала победу на местных выборах (468 мест в региональных органах власти; по итогам предыдущих выборов - 436 мест), на местных выборах 2009 г. партия вновь увеличила свое представительство (на 47 мест). На выборах в палату представителей в 2011 г. Fine Gael одержала победу, получив 76 мест из 166 и сформировала правительство в коалиции с Лейбористской партией Ирландии.

С марта 2011 года Энда Кенни занимает пост премьер-министра Ирландии.