Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже и несправедливее, чем с ним.
С таким заявлением американский лидер выступил перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут.
"Ни с одним политиком в истории, и это я еще очень милосердно выражаюсь, не обращались хуже или несправедливее, - сказал Трамп. - Меня избрали, не чтобы служить вашингтонским СМИ, меня избрали служить американскому народу. Посмотрите на то, как со мной обращаются в последнее время, особенно СМИ".
Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.