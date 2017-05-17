МО Нидерландов: истребители РФ пролетели рядом с голландским фрегатом в Балтийском море

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ГААГА, 17 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Два российских истребителя Су-24 во вторник три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen, находящимся в настоящее время в Балтийском море. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Нидерландов.
"Пролет не представлял угрозы для корабля", - отметили в ведомстве, добавив, что для сопровождения российских истребителей в воздух по сигналу тревоги были подняты два военных самолета Швеции.
По данным Минобороны, фрегат Evertsen на данный момент "входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО", которая сейчас находится в Балтийском море. "Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время, - отметили в министерстве. - А это значит, что нам необходимо уделять повышенное внимание коллективной обороне, сдерживанию и укреплению европейской безопасности путем постоянного присутствия в регионе".