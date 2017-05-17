Французские министры, проигравшие на выборах, подадут в отставку

ПАРИЖ, 17 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Елисейский дворец предостерег министров вновь назначенного правительства, что в случае поражения их кандидатур на предстоящих выборах в Национальное собрание им придется подать в отставку. Об этом говорится в заявлении администрации президента Франции, сделанном агентству France-Presse.

Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура - 11 и 18 июля. Президентское движение "Республика на марше", которое в ближайшее время будет официально преобразовано в партию, первоначально заявило, что выдвинет 577 кандидатов - по числу мест в нижней палате парламента. В настоящее время оно снизило их число, отказавшись от выдвижения своих представителей там, где на победу будут претендовать близкие к нему политики из других партий, в частности бывший премьер-министр Манюэль Вальс.

Елисейский дворец также предупредил нового премьер-министра Эдуара Филиппа, главу МИД Жан-Ива Ле Дриана и министра юстиции Франсуа Байру о том, что им "в одномесячный срок" надлежит покинуть свои посты в регионах. Эдуар Филипп пришел на пост премьера, будучи городским головой крупного портового города Гавр (запад страны). Ле Дриан возглавляет региональный совет Бретани (запад), а Байру является мэром города По (юго-запад).