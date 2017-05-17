Fox News не подтвердил переход ведущей на должность пресс-секретаря Белого дома

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший прокурор Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Кимберли Гилфойл, остается работать на телеканале Fox News и не подтверждает переход на должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимает Шон Спайсер. Об этом сообщили в среду Fox News и Гилфойл.
"Кимберли является ценным членом команды праймтайм Fox News и связана условиями долгосрочного контракта с телеканалом", - подчеркнул в кратком заявлении Fox News. "Как я и говорила в своем интервью, мне действительно нравится то, чем я занимаюсь сейчас, и программа "Пять", которую я веду вместе с остальными, трудно превзойти", - заявила Гилфойл через своего представителя.
48-летняя Гилфойл в опубликованном во вторник интервью газете The Mercury News дала понять, что в администрации президента США Дональда Трампа ей предложили должность пресс-секретаря Белого дома. По словам тележурналистки, данная тема поднималась неоднократно "рядом должностных лиц" в администрации Трампа. "Я патриот, для меня честь служить своей стране. Предлагаемая мне работа трудна, на такой должности нужен человек решительный, сосредоточенный, умеющий коммуницировать и обладающий глубокими знаниями", - отметила она, отказавшись раскрыть подробности.
Гилфойл в течение четырех лет была замужем за бывшим мэром Сан-Франциско Гэвином Ньюсомом, который в настоящий момент является вице-губернатором штата Калифорния. В 2005 году они расстались, Кимберли переехала в Нью-Йорк с целью подыскать себе новое поприще и в конце концов стала одной из ведущих Fox News.
Как сообщила в минувшую пятницу газета The Wall Street Journal, президент США считает, что его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой, и рассматривает возможность увольнения некоторых из них. По сведениям издания, Трамп обдумывает возможность перестановок в отделе по коммуникациям, который, по его мнению, не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Как говорится в публикации, в частности, Трамп не исключил возможность замены пресс-секретаря Шона Спайсера.