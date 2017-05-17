Новый министр экономики Франции призвал укреплять ЕС перед лицом Китая, России и США

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ПАРИЖ, 17 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франции и другим странам Европейского союза необходимо приложить максимальные усилия к укреплению ЕС перед лицом экономически мощных держав мира. Такое мнение высказал новый министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, в ведении которого будут также находиться сферы финансов и промышленности страны. Ле Мэр выступал в здании министерства на церемонии передачи ему полномочий.
"Франции необходимо проникнуться духом будущей победы, содействуя строительству и развитию Европейского союза. И я готов приложить максимум усилий к этому. Потому что действительно настало время, чтобы Европейский союз и в особенности зона евро обрели ту мощь и единство, которые позволят нам противостоять мощи Китая, России и США", - сказал министр.
Он особо подчеркнул, что "странам Европейского союза надлежит добиваться большего единства с тем, чтобы сделать Европу более сильной". "Я полностью посвящу себя этой борьбе. Я не хочу, чтобы и далее существовала Европа, ухватившаяся за свои старые ограды - я за ту новую Европу, которая обретет силу, в частности, сгруппировавшись вокруг франко-германского тандема, так как ничего не удастся добиться в ЕС без крепкой дружбы между Францией и Германией", - сказал Ле Мэр.
Он сообщил, что провел телефонный разговор со своим германским коллегой Вольфгангом Шойбле, которому он нанесет рабочий визит в Берлин 22 мая. "С германским министром мы обсудим будущее развитие ЕС и возможность придать подлинно новый и конкретный импульс интеграции зоны евро, а затем вместе направимся на саммит в Брюсселе", - сказал Ле Мэр.