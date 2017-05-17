Не менее четырех боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

ТУНИС, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере четыре боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате авиаудара в районе Бати Кот провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны исламской республики.

По данным ведомства, в ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) присягают на верность ИГ.