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Не менее четырех боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

Международная панорама
17 мая, 22:06 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

По данным министерства обороны Афганистана, в ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов

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ТУНИС, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере четыре боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате авиаудара в районе Бати Кот провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны исламской республики.

По данным ведомства, в ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) присягают на верность ИГ.

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