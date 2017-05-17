Макрон и Туск выступили за укрепление Европейского союза

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ПАРИЖ, 17 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейского совета Дональд Туск считают важнейшей задачей укрепление Евросоюза. Об этом они заявили в Елисейском дворце по итогам прошедших переговоров.
"На днях в ходе визита в Берлин я провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, проинформировав ее как о моем намерении проводить реформы во Франции в социальной, экономической и других сферах, так и о намерении добиваться того, чтобы Европейский союз в большей мере защищал граждан своих стран, был менее бюрократическим, располагал более простыми процедурными механизмами. Я также нацелен на достижение большей интеграции зоны евро, на проведение политики, в большей мере содействующей осуществлению инвестиций", - сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что "необходимо разработать более амбициозный план в том, что касается реформы сферы (внешней) политики ЕС". "Именно таким должен быть тот план действий, который следует разработать, в частности, и в рамках Европейского совета, что мы сегодня и обсудили в ходе переговоров с главой Евросовета Дональдом Туском", - сообщил Макрон. "На следующей неделе предстоит целый ряд важных международных встреч, о чем мы сегодня вечером еще поговорим с Дональдом Туском", - отметил французский президент, говоря о предстоящем деловом ужине.
Макрон при этом подчеркнул, что "роль Европейского совета является решающей в вопросах защиты климата, международной торговли, внешней политики, в важнейших международных вопросах". "Для меня огромное значение имеет проект Европейского союза, возможность вести работу с институтами ЕС, прилагая все усилия к достижению большей интенсивности этих работ. И я очень рассчитываю на председателя Дональда Туска, на его лидерство с тем, чтобы продвигаться еще дальше в деле преобразования ЕС, достижения возможности разработки еще более амбициозных планов развития", - заявил президент Франции.
Со своей стороны Дональд Туск подчеркнул, что "Европа нуждается в энергии, воображении и смелости Эмманюэля Макрона". "И когда я говорю Европа, я имею в виду не институты ЕС, а миллионы европейцев, которые воспринимают ваши победы как знак надежды. Но также это и знак надежды для самого Европейского союз, который стремится защищать граждан, одерживать победы и с уверенностью смотреть в будущее", - сказал политик.
"На сегодняшних переговорах мы обсудили вопросы будущего Европейского союза в составе 27 стран, но не затрагивали вопросы Brexit", - сообщил представитель ЕС. "Достижение единства Евросоюза 27 стран является необходимым условием для благополучного урегулирования проблемы выхода Великобритании из ЕС. Благодаря единству мы сможет разработать положительный подход к путям решению данной проблемы. Все это является приоритетным", - сказал Туск.