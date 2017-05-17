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Всемирный совет церквей осудил возможное принятие антицерковных законопроектов на Украине

Международная панорама
17 мая, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Совет считает. что принятие законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин в стране

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей пастор Олаф Фюксе Твейт направил президенту Украины Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию послания, в которых выразил глубокую обеспокоенность перспективой принятия законопроектов, которые могут поставить деятельность церкви под контроль государства. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

"Содружество Всемирного совета церквей, самая открытая и крупная экуменическая организация, которая насчитывает триста сорок восемь Церквей-членов, представляющих более чем сто десять стран и пятьсот миллионов христиан, глубоко обеспокоено намерением Верховной рады Украины включить в повестку дня завтрашнего заседания законопроект номер 4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", а также законопроект номер 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховною радой страной-агрессором", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте Московской патриархата.

Согласно тексту послания, Всемирный совет церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе. Отмечается также, что организация призывает к отзыву "чреватых негативными последствиями законопроектов".

Ранее сообщалось, что Верховная рада планирует рассмотреть законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата. Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов.

По мнению РПЦ, предлагаемые законопроекты устанавливают возможности для участия не имеющих отношения к жизни прихода людей в определении канонической принадлежности храмов, а также легализуют вмешательство украинской власти во внутренние дела Украинской православной церкви под предлогом того, что поддержание ею единства с Московским Патриархатом угрожает безопасности страны.

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