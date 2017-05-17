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Трамп не считает достоверной информацию, которая появилась в СМИ о его встрече с Коми

Международная панорама
17 мая, 22:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент хочет разобраться в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не считает достоверной информацию, которая была распространена в СМИ о его встрече с экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими президента.

"Президент не считает, что опубликованная статья является достоверным отображением его встречи (с Коми)", - передают его слова журналисты. Спайсер также подчеркнул, что Трамп "хочет разобраться в этом вопросе". Пресс-секретарь напомнил, что американские СМИ распространили информацию о встрече со ссылкой на анонимные источники.

Согласно опубликованной накануне статье газеты The New York Times, Коми по итогам встречи с Трампом составил служебную записку, в которой говорится, что Трамп якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Коми, Джеймс Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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