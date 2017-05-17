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Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблей

Международная панорама
17 мая, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Саблю президенту подарила Академия Береговой охраны

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© AP Photo//Steven Senne

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министр национальной безопасности США Джон Келли посоветовал президенту Дональду Трампу расправиться с прессой при помощи подаренной ему Академией Береговой охраны сабли. Глава ведомства сказал об этом Трампу сразу после того, как ему на торжественной церемонии был вручен клинок в комплекте с ножнами и креплением на стену.

"Используйте это в отношении прессы, сэр", - сказал Келли. Несмотря на то, что его слова прозвучали тихо и едва различимо, на видеотрансляции они все же были слышны. Глава государства на это рассмеялся и согласился к министром.

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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