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Белый дом не знает о готовности России предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа

Международная панорама
17 мая, 22:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Пресс-секретарь американского лидера вновь опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что президент США поделился с главой МИД РФ совершенно секретными данными

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Белый дом не знает о готовности России предоставить стенограмму беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоялась на прошлой неделе. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу вашингтонской администрации.

"Я ничего не знаю об этом", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержит ли Трамп готовность Москвы опубликовать стенограмму беседы. Спайсер вновь опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что глава вашингтонской администрации поделился с Лавровым совершенно секретными данными.

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Российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что РФ готова предоставить запись беседы Лаврова и Трампа, если администрация США будет не против. "Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Конгресс США - конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - сказал российский лидер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".

Ранее на этой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.

Сам Трамп заявил во вторник, что имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов и, по его мнению, будут способствовать борьбе с терроризмом.

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