СМИ: король Нидерландов тайно пилотирует пассажирские самолеты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер даже после вступления на престол продолжил летать на пассажирских самолетах в качестве второго пилота. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Виллем-Александер в 1985 году получил лицензию частного пилота, а в 1987 - коммерческого. Будущий король участвовал в благотворительных операциях Африканского медицинского и исследовательского фонда (AMREF) и Службы охраны дикой природы Кении. В 2001 году он стал обладателем лицензии пилота транспортной авиации. С этого времени регулярно летал как приглашенный пилот на самолетах нидерландской компании KLM Cityhopper (осуществляет ближнемагистральные коммерческие авиаперевозки).

При этом, по данным Би-би-си, ранее не было известно, что Виллем-Александер продолжил пилотировать пассажирские самолеты и после восхождения на трон в 2013 году. Теперь же выяснилось, что король садится за штурвал самолета на пассажирских рейсах KLM Cityhopper дважды в месяц, при этом никогда не раскрывает пассажирам свое имя. К тому же, как отметил монарх, в униформе его сложно узнать, но некоторые пассажиры иногда узнают его голос.

"Преимущество заключается в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от имени капитана и экипажа, при этом мне не нужно называть свое имя", - приводит Би-би-си слова Виллема-Александера, который добавил, что не намерен отказывать от пилотирования и даже собирается пойти на курсы, чтобы научиться управлять Boeing 737.