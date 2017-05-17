Reuters: Трамп не заявит о переносе посольства в Иерусалим во время зарубежной поездки

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не планирует заявлять о переносе американского посольства в Иерусалим во время своей первой зарубежной поездки на посту главы государства. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

Трамп "не собирается использовать свою предстоящую поездку в Израиль для объявления о планах переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, хотя он все еще хочет сделать этот шаг", отметил он. Источник также сообщил, что администрация Трампа не хочет препятствовать возобновлению палестино-израильского мирного процесса заявлением о переносе диппредставительства.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший в нарушение собственного обещания, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.

Трамп еще во время избирательной кампании заявлял, что в случае его победы рассмотрит этот вопрос. В конце мая он должен будет либо продлить вето на перенос посольства еще на 6 месяцев, либо дать американскому "Закону о Иерусалиме" вступить в силу.

Как ранее объявил Белый дом, президент совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах G7 и НАТО, а также для встречи с Папой Римским Франциском. Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене.