Постпред США при ООН: Америка всегда считала Западный берег частью Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США всегда рассматривали Западный берег реки Иордан как часть территории Израиля, а необходимость переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим очевидна. Такую личную точку зрения высказала в эфире радиостанции Christian Broadcasting Network постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Я не знаю, какова политика администрации (президента США Дональда Трампа), но я верю в то, что Западный берег - это часть Израиля", - сказала дипломат в интервью, переданном во вторник. "Я считаю, что мы всегда видели это так и должны стремиться к этому дальше. Мы всегда считали Западный берег частью Израиля", - добавила она.

"Конечно, я верю в то, что столицей (Израиля) должен быть Иерусалим и что посольство (США) следует перенести в Иерусалим", - продолжала Хейли. "Все их руководство располагается в Иерусалиме. Большая часть того, что происходит, происходит в Иерусалиме, поэтому я полагаю, что нам надлежит относиться к этому так, как оно есть на самом деле", - утверждала американский дипломат.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим в настоящее время рассматриваются ООН как оккупированные Израилем территории.

10 мая израильский информационный портал NRJ информировал о намерении президента США заморозить перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода. Трамп, который нанесет визит в Израиль в третьей декаде мая, еще во время избирательной кампании заявлял, что в случае его победы этот вопрос будет рассмотрен. В эти же дни он должен будет либо продлить вето на перенос диппредставительства еще на 6 месяцев, либо дать американскому "Закону о Иерусалиме" вступить в силу.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший в нарушение собственного обещания, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.