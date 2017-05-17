Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты не добиваются принятия мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки.

"Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности", - сказала дипломат. По ее словам, США созвали совещание Совбеза, чтобы обратить внимание на ситуацию в Венесуэле и воодушевить Организацию американских государств на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.

Как заявила Хейли, в момент проведения встречи поступили сообщения о том, что власти Венесуэлы перебросят 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где произошли крупные беспорядки. "Ситуация не улучшается, она ухудшается", - отметила постпред США. По ее словам, международное сообщество должно добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он "уважал права своего народа". В противном случае, полагает дипломат, ситуация в стране может развиваться по сирийскому сценарию.

"Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?" - сказала Никки Хейли.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, от действий силовиков погибли 46 участников акций протеста, сотни пострадали.

Ранее британский постпред Мэттью Райкрофт заявил, что кризис в Венесуэле может перерасти вооруженный конфликт, который будет представлять угрозу для международного мира и безопасности.