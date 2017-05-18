Парламент Армении соберется на первое заседание, правительство уйдет в отставку

ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Первое заседание Национального собрания Армении VI созыва пройдет в Ереване. Новый состав парламента был сформирован по итогам состоявшихся 2 апреля выборов. 105 депутатам в четверг предстоит избрать спикера, трех его заместителей, один из которых должен представлять оппозицию, а также председателей постоянных комиссий высшего законодательного органа республики.

Апрельские выборы стали первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления. Согласно поправкам к основному закону, новый парламент сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе - по замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему.

В выборах участвовали пять партий и четыре предвыборных блока. Согласно объявленным ЦИК официальным итогам, победу на них одержала Республиканская партия Армении (РПА), которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов. В законодательный орган прошли также центристские блоки "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (девять), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (семь). Организация выборов в целом была позитивно оценена наблюдателями от СНГ и европейских структур - ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента.

Начало сессии парламента задержал иск оппозиции

11 мая РПА и "Дашнакцутюн" подписали меморандум о создании политической коалиции, которая будет действовать пять лет - на срок полномочий парламента. Партии заявили, что "принимают на себя ответственность за всю деятельность правительства Армении". Они договорились "распределить между собой политические должности путем согласования в рамках консультаций".

Первое заседание Национального собрания VI созыва должно было состояться еще 27 апреля, но было отложено в связи с иском оппозиции в Конституционный суд (КС). Блок партий "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении", который набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место, обратился в высшую судебную инстанцию с требованием признать результаты голосования недействительными из-за "массовых нарушений избирательного права". Однако 29 апреля КС отклонил иск АНК-НПА, и в соответствии с законом, первое заседание парламента было назначено на третий четверг после объявления этого решения.

Избрание спикера

Сессию парламента откроет 72-летний депутат Князь Гасанов, представляющий курдскую общину. Он старший по возрасту среди коллег и в соответствии с регламентом будет председательствовать до избрания спикера. За представителями четырех крупнейших национальных меньшинств места в парламенте Армении закреплены. Посланцы езидской, ассирийской и курдской общин были избраны по списку РПА, а русская Татьяна Микаелян - от блока "Царукян".

На пост спикера парламента Армении будет избран известный ученый-нефролог, 70-летний доктор медицинских наук, профессор Ара Баблоян. Решение о его выдвижении было принято в среду вечером на заседании руководящих инстанций - исполнительного органа и совета РПА. С 2007 года он является депутатом и возглавляет постоянную комиссию Национального собрания по здравоохранению.

На посты двоих из трех вице-спикеров парламента правящая партия выдвинула Эдуарда Шармазанова, который занимает этот пост с декабря 2011 года, и Арпинэ Оганесян, избранную депутатом и освобожденную указом президента от обязанностей министра юстиции республики.

Согласно законодательству, пост третьего вице-спикера должен занять представитель оппозиции. Блок "Царукян" выдвинул на эту должность своего депутата, доктора экономических наук, профессора Микаела Мелкумяна.

Отставка правительства

18 мая, как предписывает конституция, подаст в отставку правительство страны. Новый премьер должен быть назначен в течение 10 дней после отставки кабмина, а состав своего правительства ему надлежит сформировать не позднее чем через 20 дней с момента назначения.