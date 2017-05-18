СМИ: КНДР должна Германии около €10 млн из-за неуплаты налогов

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БЕРЛИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. КНДР задолжала Германии около €10 млн, поскольку на протяжении 13 лет сдавала в аренду под отель и конгресс-центр один из корпусов своего посольства, но не платила налоги в немецкую казну. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники в правительстве газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании NDR и WDR.
Здание в центре Берлина сдается в аренду северокорейской стороной с 2004 года. В гостинице, которая пользуется спросом в первую очередь у молодежи, можно переночевать всего за €17 (при размещении в номере на 4-6 человек). Согласно данным местных СМИ, бюджет КНДР пополняется за счет сдачи комплекса в аренду на €40 тыс. в месяц. Впрочем ни разу за все это время налоги уплачены с этого не были, отмечает газета.
В настоящее время Берлин договорился с Пхеньяном о ежемесячных выплатах размером в €7 тыс. в счет задолженности, пишет издание. Официальной информации на этот счет нет.
В начале мая стало известно, что правительство ФРГ решило запретить посольству КНДР сдавать часть принадлежащего дипмиссии здания в аренду. Данное решение было принято во исполнение существующей резолюции СБ ООН от 30 ноября 2016 года, которая не позволяет Пхеньяну использовать недвижимое имущество для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности.