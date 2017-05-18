Президент Мексики объявил об усилении мер по защите сотрудников СМИ

МЕХИКО, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские власти расширят комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников СМИ и правозащитников. Об этом в среду сообщил президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето. Проблему насилия в отношении представителей этих профессий он обсудил на совещании с участием 24 губернаторов и членов правительства.

"Каждое преступление против журналиста - это покушение на свободу слова, печати и общество, - заявил глава государства. - Как президент республики я заявляю, что мы будем действовать твердо и решительно, чтобы наказать виновных". Он также подчеркнул, что нельзя допустить цензуры и ограничений, касающихся работы печати по информированию общества.

В число мер, которые примут федеральные власти, вошло расширение структуры и увеличение бюджета системы защиты журналистов и правозащитников, а также создание общенационального механизма координации действий по снижению угроз для них. Кроме того, государство займется повышением профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов и будет активнее развивать диалог с гражданским обществом и СМИ.

15 мая в городе Кульякан в штате Синалоа был убит известный журналист Хавьер Вальдес Карденас. После этого сотни журналистов более чем в 10 регионах Мексики провели массовые акции, требуя расследовать это преступление и защитить сотрудников СМИ. Ранее в текущем году еще несколько мексиканских журналистов стали жертвами покушений.

Латиноамериканская страна считается одной из самых опасных в мире для ведения журналистской деятельности. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, с 2000 года в Мексике были убиты более 100 человек, сотрудничавших с различными СМИ.