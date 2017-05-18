Меркель впервые встретилась с российской диаспорой в Германии в преддверии выборов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине в среду встречу с представителями 2,5-миллионной российской диаспоры в ФРГ. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства ФРГ.

"Во второй половине дня федеральный канцлер принимала в здании ведомства федерального канцлера представителей русских немцев. Разговор затронул актуальные темы настоящего времени", - говорится в официальном заявлении.

Новый формат диалога

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, касаясь тематики беседы Меркель с русскими немцами, сказал, что "на уровне канцлера такие встречи в прошедшие годы не проводились". Он напомнил, что за десятилетия в Германию из стран бывшего СССР приехали порядка 2,4 млн человек.

"Это значимая группа в составе населения Германии. Нужно с ними говорить обо всем, что может их интересовать", - добавил представитель кабмина. Беседа, которая состоится за четыре месяца до парламентских выборов в Германии, по его мнению, будет искренней.

Как сообщает агентство Reuters, выросшей в ГДР Меркель в разговоре с российскими немцами помогло знание русского языка. Глава правительства обсудила с делегатами диаспоры проблемы их интеграции в немецком обществе.

Информационная безопасность

По данным Reuters, на встрече также обсуждали проблемы информационной безопасности. В частности, речь зашла о громком деле проживающей в Германии российской девочки Лизы Ф. Об истории 13-летней девочки, родившейся в семье российских немцев, в январе 2016 года рассказал Первый канал российского телевидения. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении нее насильственные действия, похитив ее, когда та шла в школу в берлинском районе Марцан.

Полиция ФРГ опровергла эти данные. Немецкие СМИ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии, а "дело Лизы" стало синонимом "российской пропаганды". О громком деле высказывали свои мнения глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона призывает не искать "подковерных планов" в действиях Москвы по отношению к живущей в Германии юной россиянке и не сгущать краски вокруг российской диаспоры.

Парламентские выборы

Еще одной из тем беседы стали, по информации Reuters, предстоящие в сентябре выборы Бундестаг. Как отмечает агентство, российские немцы исторически поддерживали консервативные силы, а именно возглавляемую Меркель партию Христианско-демократический союз (ХДС). Особую роль в формировании позитивного образа ХДС у российской диаспоры сыграл Гельмут Коль, канцлер ФРГ в 1982-1998 годах, при котором произошло объединение страны. Коль способствовал переселению миллионов немцев из России и стран бывшего СССР на этническую родину.

Однако в настоящее время многие представители российской диаспоры отдают предпочтение партии евроскептиков "Альтернатива для Германии", которая зачастую выступает с крайне правой риторикой.