СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость", когда узнал, что американские СМИ пишут о возможном увольнении его пресс-секретаря Шона Спайсера и переходе на эту должность бывшего прокурора Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния), ведущую телеканала Fox News Кимберли Гилфойл. Об этом сообщила в среду газета Washington Examiner со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Американский лидер был возмущен тем, что Гилфойл в опубликованном во вторник интервью газете The Mercury News дала понять, что в его администрации ей предложили должность пресс-секретаря Белого дома. По словам тележурналистки, данная тема поднималась неоднократно "рядом должностных лиц". "Я патриот, для меня честь служить своей стране. Предлагаемая мне работа трудна, на такой должности нужен человек решительный, сосредоточенный, умеющий коммуницировать и обладающий глубокими знаниями", - отметила она, отказавшись раскрыть подробности.

"Трамп выходит из себя, когда видит эти сообщения. Он уверен, что она использует его для улучшения своего положения, - считает источник издания в Белом доме. - Он пришел в ярость". Газета подчеркивает, что кандидатура Гилфойл никогда не считалась ключевой на должность пресс-секретаря Белого дома.

Washington Examiner напоминает, что о возможном увольнении Спайсера американские СМИ сообщали еще в прошлом месяце, но оно так и не произошло. "Это похоже на альтернативный мир в СМИ", - отметил ее источник, добавив, что в администрации сохраняется "подковерная борьба".

В среду Fox News сообщил, что Гилфойл остается работать на телеканале. "Кимберли является ценным членом команды праймтайм Fox News и связана условиями долгосрочного контракта с телеканалом", - подчеркну в кратком заявлении телеканала.

Как сообщила газета The Wall Street Journal 12 мая, президент США считает, что его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой, и рассматривает возможность увольнения некоторых из них. По сведениям издания, Трамп обдумывает возможность перестановок в отделе по коммуникациям, который, по его мнению, не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. Как отмечалось в публикации, в частности, Трамп не исключил возможность замены Спайсера.