Fox: Флинн не просил Трампа вмешиваться в связанное с ним расследование

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший помощник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн никогда не просил Дональда Трампа препятствовать или прекращать расследование по поводу его связей с Россией. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на лиц, близких к Флинну.
"Флинн никогда не разговаривал с президентом о попытках прекратить или оказать воздействие на ход ведущихся расследований в его отношении", - отметил источник телеканала. Он и другие источники уточнили, что не вправе разглашать подробности о приватных разговорах главы государства с генерал-лейтенантом в отставке.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание ссылается на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме 27 января.
Как заявил 17 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент США не считает достоверной информацию газеты о встрече с Коми. Пресс-секретарь напомнил, что эта газета и другие американские СМИ распространили информацию о встрече со ссылкой на анонимные источники.
Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке в среду запросил у ФБР данные о любых контактах Джеймса Коми с представителями Белого дома и Министерства юстиции по вопросу расследования так называемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс попросил во вторник ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между Трампом и Коми.
Президент США отправил директора Федерального бюро расследований в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.