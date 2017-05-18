Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, который фактически обязывает президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии.

Голосование проходило в устной форме без электронного подсчета голосов. Такая упрощенная форма применяется для экономии времени при рассмотрении законопроектов, против которых не выступает ни один член палаты.

Согласно тексту, спустя 30 дней после вступления законопроекта в силу, глава государства должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица "предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" властям САР, которая в свою очередь позволяет Дамаску завладеть "химическим, биологическим или ядерным оружием", создать баллистические, крылатые ракеты или же приобрести другое вооружение в больших количествах. Кроме того, президент США обязан применить санкции против иностранцев, предоставляющих Дамаску услуги в оборонной сфере или же сведения военного характера.

Помимо этого, законодатели призывают хозяина Белого дома ввести санкции и против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии. Ограничения, по задумке авторов, должны коснуться и тех, кто сотрудничает с Центробанком Арабской Республики.

В законопроекте также содержится список, включающий в себя сирийское руководство, в том числе, президента республики Башара Асада, его супругу Асму Асад и лиц, ответственных за политическую безопасность, военачальников из структуры ВВС и военной разведки. Всего названо 47 имен. Не позднее 120 дней после вступления текста в силу, президент должен будет объяснить профильным комитетам Конгресса, почему против этих людей не введены санкции в связи с нарушениями прав жителей Сирии.

Санкции предусматривают запрет на получение визы в США, кроме того, попавшие под них лица и организации не смогут иметь никаких деловых отношений с гражданами Соединенных Штатов, любая их собственность или активы на американской территории, в случае обнаружения, будут арестованы.

В тексте законопроекта прямого упоминания России, как сторонника правительства Асада, не содержится, однако сами разработчики называют РФ в числе главных союзников сирийских властей. "Хотя ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) также является причиной насилия в Сирии, именно Башар Асад и его сторонники, среди которых Россия и Иран, являются основными виновниками смертей и разрушений. У ИГ нет самолетов. Это российские, сирийские истребители и вертолеты сбрасывают бомбы на больницы и школы", - утверждал на заседании председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Эдвард Ройс.

Снятие санкций

Поводом для отмены санкций может послужить соглашение о прекращении сирийской гражданской войны, заключенное при участии других стран. Если же никакой договор не подписывался, однако Белый дом все же хочет снять ограничения, то в таком случае президент обязан убедить Конгресс в том, что "воздушное пространство над Сирией более не используется сирийским правительством и связанными с ним силами для атак против мирного населения". Другим условием является "освобождение всех политзаключенных".

Обама был против

Теперь эту инициативу должен рассмотреть Сенат Конгресса США, только после этого текст отправится на подпись к президенту. Белый дом пока не озвучил свою позицию.

В то же время, предыдущая администрация президента-демократа Барака Обамы принятие данного документа тормозила. В прошлом созыве Конгресса он прошел голосование в Палате представителей, но Сенат так и не рассмотрел его, из-за чего после нового года комитету Ройса пришлось вновь ставить его на обсуждение.

По мнению администрации Обамы, инициатива могла сорвать ход реализации достигнутых осенью 2016 года российско-американских договоренностей по обеспечению прекращения огня в зоне конфликта.