ООН проверяет данные о десятках убитых в городе Бангасу в ЦАР

ООН, 18 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН проверяет сообщения об обнаружении тел 115 человек, убитых в ходе нападения боевиков на город Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее отделение Международного комитета Красного Креста в ЦАР сообщило, что обнаружило в Бангасу тела 115 человек, погибших от ножевых и огнестрельных ранений, а также забитых до смерти.

"Мы в курсе этих сообщений Красного Креста. Я говорил со своими коллегами в УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов ООН - прим. ТАСС), они проверяют это, и у нас будут обновленные данные (по погибшим). Мы ожидаем, что число жертв продолжающихся столкновений возрастет", - сказал Дюжаррик. Днем ранее он привел непроверенные данные о том, что в ходе беспорядков могли погибнуть до 100 человек.

16 мая стало известно, что миротворцам ООН в ЦАР удалось спасти около 250 мирных жителей, которые в течение нескольких дней прятались в мечети от членов ополчения "Анти-балака", нападавших на представителей мусульманской общины. Как сообщил в среду Дюжаррик, голубые каски перевели людей в собор Бангасу, вокруг которого был создан периметр безопасности. В общей сложности миротворцы обеспечивают защиту 5 тыс. мирных жителей. По его словам, в среду ситуация в городе была спокойная, но силы ООН продолжают патрулирование улиц, а также охраняют местный аэропорт.

ЦАР погрузилась в межконфессиональный конфликт в 2013 году после того, как мусульманская коалиция "Селека" захватила столицу Банги и свергла христианского президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза. В марте 2016 г. президентом ЦАР избран христианин Фостен-Арканж Туадера, пообещавший разоружить повстанцев и восстановить конституционный порядок.