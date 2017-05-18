Маккейн призвал не принимать призывы демократов к импичменту Трампа "очень серьезно"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил республиканец Джон Маккейн (от Аризоны) считает, что нельзя относится всерьез к призывам представителей Демократической партии США к импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом сенатор рассказал в среду в беседе с журналистами в Вашингтоне.

"Я не думаю, что к этому надо относиться очень серьезно", - отметил один из ярких критиков Трампа.

В среду конгрессмен-демократ Эл Грин (от штата Техас) призвал к импичменту Трампа, выступая в Конгрессе США. "Это моя позиция, - отметил он. - Я не сдвинусь с нее. Президенту нужно вынести импичмент".

Маккейн назвал поступок Грина "неразумным". "Я не думаю, что это разумный подход", - подчеркнул сенатор. Однако остальные демократы высказываются более осторожно об отстранении Трампа от должности. Так, старший демократ специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (от штата Калифорния) считает, что импичмент "станет мучительным опытом" для США.

Однако критика в адрес Трампа продолжает звучать в лагере самих республиканцев. Маккейн, выступая во вторник в Международном республиканском институте, заявил, что ситуация в нынешней вашингтонской администрации сравнима с Уотергейтским скандалом. "Мы видели это кино прежде. Оно достигло масштабов Уотергейта", - сказал он, напомнив о политическом скандале, который в 1974 году заставил президента США Ричарда Никсона уйти в отставку под угрозой импичмента.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.