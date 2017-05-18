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Экс-глава ФБР Мюллер станет спецпрокурором по делу о "русском следе" на выборах

Международная панорама
18 мая, 2:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В минюсте США выразили надежду, что он "будет опираться на факты, принимать предусмотренные законодательством меры, и достигнет справедливого результата"

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Мюллер назначен спецпрокурором для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.

В распространенном пресс-службой министерства юстиции США заявлении говорится, что он назначил Мюллера "спецсоветником, который примет на себя обязанности" по расследованию приписываемых Москве попыток вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. "Спецсоветник необходим для того, чтобы американцы полностью доверяли результатам (расследования), - отметил Розенстайн. - Спецсоветник Мюллер будет иметь все необходимые ресурсы для проведения тщательного и исчерпывающего расследования, и я уверен, что он будет опираться на факты, принимать предусмотренные законодательством меры, и достигнет справедливого результата".

В документе минюст называет Мюллера "спецсоветником", однако американские СМИ, а также агентство Reuters, считают его "спецпрокурором", как в Америке традиционно подобного рода руководителей. Государственная должность присваивается им на время проведения расследования и наделяет прокурорскими полномочиями.

Республиканская партия США, которую представляет действующий президент Дональд Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.

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