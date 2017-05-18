ООН запустила первую солнечную электростанцию в лагере сирийских беженцев в Иордании

ООН, 18 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН запустила в среду первую солнечную электростанцию, которая будет бесплатно обеспечивать электроэнергией тысячи сирийских беженцев, проживающих на территории лагеря Азрак в Иордании. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что Азрак стал первым лагерем беженцев, который "будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников". "Солнечная электростанция позволит бесплатно снабжать энергией 20 тыс. жителей лагеря Азрак. Каждая из семей теперь может подключить холодильник, телевизор и вентилятор, а также провести свет в свое жилище и заряжать телефон, который крайне необходим беженцам для того, чтобы поддерживать связь со своими родственниками за рубежом", - сказал Дюжаррик.

По его словам, переход на солнечную энергетику позволит администрации лагеря экономить $1,5 млн в год, а также сократить выбросы углекислого газа на 2370 тонн в год.

Лагерь Азрак был открыт Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) совместно с правительством Иордании в апреле 2014 года. По оценкам ООН, на его территории проживают свыше 32 тыс. человек. Лагерь протяженностью около 15 км, расположен в пустыне в 90 км от иордано-сирийской границы. За последние годы его посетили ряд видных политиков и знаменитостей, в том числе кандидат в президенты США на выборах 2016 года Бен Карсон и голливудская актриса Анджелина Джоли.