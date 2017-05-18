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Globo: президента Бразилии обвинили в попытке подкупа инициатора импичмента Руссефф

Международная панорама
18 мая, 3:02 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Предприниматели передали в Федеральный верховный суд страны видеозапись, на которой Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские предприниматели передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны видеозапись, на которой президент республики Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью - инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

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Речь идет о владельцах компании JBS SA - одного из крупнейших в мире производителей говядины - братьях Жоэсли Батисте и Уэсли Батисте. По данным телеканала, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

"Вы должны держать это (в секрете - прим. ТАСС), понятно?" - говорит Темер на записи. На другой части видео заметно, как советник президента Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в сумку. Какие именно данные предполагалось скрыть, пока не сообщается.

После того, как информация о видеозаписи была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано.

Кроме того, в своем заявлении братья Батиста обвинили сенатора Аэсиу Невиса, который был соперником Руссефф во втором туре президентских выборов 2014 года, в незаконном получении 2 млн реалов ($638 тыс.).

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Роль Куньи в импичменте Руссефф

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Руссефф (в тот момент она являлась президентом Бразилии) в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту. В свою очередь, экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Руссефф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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Персоны
Темер, Мишел Руссефф, Дилма
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